كيفية حماية الكُلى من الأمراض بـ 7 أطعمة 

المواطن- متابعة

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تلعب الكليتان دورًا مهمًا ومحوريًا في الحفاظ على صحة الإنسان، وهناك نحو 10% من سكان العالم يعانون من مرض الكلى المزمن ويلقى الملايين حتفهم بسببه سنويًا، بحسب موقع Boldsky الطبي.

ويضر كل من نمط الحياة الخاطئ والعادات الغذائية السيئة بصحة الكليتين، وفي المقابل توجد أطعمة صحية مختلفة لتعزيز عمل العضو المهم، وهم كالتالي:

7 عناصر غذائية لحماية الكُلى

1- القرنبيط

مصدر جيد لحمض الفوليك والألياف، وهو خيار صحي لتحسين صحة الكُلى، إذ يحتوي على فيتامين C بما يجعله غذاءً مفيدًا يعزز المناعة ويعزز الأداء الصحي للجهاز البولي.

2- الملفوف

يعتبر أحد أفضل الأطعمة لصحة العضو ويحتوي على فيتامين K وB12 وB6 وحمض الفوليك والألياف الغذائية، ويتميز الملفوف باحتوائه على نسبة منخفضة من البوتاسيوم.

3- الثوم

يحتوي الثوم على عناصر صحية ومغذيات ومعادن مفيدة من بينها الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم، وفي الوقت نفسه يعد مضاد قوي للالتهابات، وهو يساعد على خفض الكوليسترول ويسمح بتدفق الدم بشكل سلس في الجسم، ويعتبر بديلًا مناسبًا لملح الطعام الذي يحظر على مرضى الكلى تناوله.

4- البصل

مثل الثوم، فإن أحد أغراض البصل في الأنظمة الغذائية الصديقة هو إضافة بعض النكهة في حالة عدم وجود الملح، كما أنه غني بفيتامينات B المركب وفيتامين C والمنغنيز.

5- الشمندر

لطالما اشتهر الشمندر بقدرته على تنظيم تدفق الدم والحفاظ على مستويات ضغط الدم في الجسم، وتحتوي جذور الشمندر على فيتامين B6 وK، وكلاهما جيد لدعم وظائف الكُلى.

6- الفجل

يحتل الفجل موقعا متميزًا بين الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والمغذيات ولكنه يتميز أيضًا بانخفاض نسب البوتاسيوم والفوسفور، أظهرت الدراسات العلمية أن الفجل يشكل إضافة صحية مدهشة للنظام الغذائي الكلوي.

7- الخيار

أظهرت الدراسات أن تناول الخيار بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات حمض البوليك في الجسم من خلال مساعدة الكليتين على إزالة مركباته من الدم، ويمكن أن يساعد الخيار أيضًا في إذابة حصوات الكلى الصغيرة.

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