كيف أنقذ فلادان نجوم الأهلي من الأجواء المشحونة ؟

المواطن - محمد سمعه

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يمر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بفترة صعبة من الناحية الفنية، حيث تراجعت نتائج الفريق بصورة ملحوظة بالفترة الأخيرة، وذلك بسبب تراجع الأداء الإداري لإدارة عبدالإله مؤمنة.

وكان الراقي خسر من نادي النصر أول أمس الخميس بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون الراقي خسر 4 جولات متتالية في الدوري، ويفقد الفرصة بنسبة كبيرة في المنافسة على اللقب.

وبناءً على الأزمات التي يمر بها النادي فقد قرر فلادان إراحة لاعبي الأهلي من التدريبات لمدة يومين بسبب الأجواء المشحونة داخل الفريق وأيضًا لمنحهم فرصة للتركيز من أجل ما هو قادم وفقًا لـ “الرياضية”.

تراجع نتائج الأهلي يُغضب الجماهير

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار جاء رغم تراجع نتائج الفريق مؤخرًا مما أدى لغضب الجمهور.

وتأتي فائدة هذا القرار في إنقاذ لاعبي النادي من الأجواء المشحونة وإعادة منحهم الفرصة للتركيز في المباريات تفاديًا لانهيار الفريق، حتى لا يفقد الراقي الفرصة في التواجد بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

جمعية عمومية طارئة ستُقام في الراقي

كما أن هذا القرار يُفيد لاعبي الأهلي، بالابتعاد تمامًا عن ما يدور في النادي حاليًا من كواليس وفترة صعبة، في ظل ترقب إعلان مجلس الإدارة برئاسة مؤمنة عن موعد الجمعية العمومية الطارئة، حيث سيُعلن عن موعدها غدًا الأحد.

جدير بالذكر أن موسى المحياني مدير الكرة الأسبق في الراقي، كان أعلن أمس الجمعة عن تلقيه دعوة لحضور الجمعية العمومية في النادي.

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