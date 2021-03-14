كيف علقت الصحف اللاتينية على إصابة بيتي مارتينيز ؟

المواطن - محمد سمعه

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اهتمت الصحف اللاتينية بالتعليق على إصابة مواطنها بيتي مارتينيز مع نجم النصر وغيابه عن الفريق بالفترة المقبلة بسبب الإصابة في الركبة.

وكانت البداية مع صحيفة TNTSPORTS الأرجنتينية التي نشرت رسالة مارتينيز عبر منصات التواصل الاجتماعي الذي أكد أنه لم يتلق إصابة قوية في مباراة الأهلي، رغم أن خروجه أرعب جمهور النصر.

رعب جماهير العالمي تحول لاطمئنان بسبب بيتي مارتينيز

أما صحيفة futebolatino البرازيلية فقالت إن قلق ورعب جمهور العالمي بسبب إصابة تحول إلى سكينة وهدوء، بعد الكشف عن نوعية إصابة اللاعب.

وكان النصر أعلن أمس السبت عن أن بيتي مارتينيز يُعاني من تمدد في الوتر الخلفي للركبة، وسيغيب على إثره مدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، من أجل العلاج.

هورفات يُحدد بديل مارتينيز

يذكر أن المدرب الكرواتي ألين هورفات، مدرب العالمي كان اتخذ قراره وتمكن من إيجاد البديل المناسب لتعويض غياب مارتينيز.

ونجح مدرب النصر في تحديد بديل اللاعب مارتينيز، حيث سيكون عبدالفتاح عسيري من ضمن الخيارات المتاحة للمدرب من أجل تعويض غياب اللاعب الأرجنتيني وفقًا لـ”الرياضية”.

جدير بالذكر أن مارتينيز كان انضم إلى النصر قادمًا من فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي في صيف عام 2020، ونجح في حصد لقب السوبر السعودي مع العالمي في يناير الماضي.

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