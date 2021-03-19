كيف علق بايرن ميونخ على تعطل الواتساب والإنستجرام المفاجئ ؟

المواطن - محمد سمعه

علق الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني، على التعطل المفاجئ الذي ضرب تطبيقي “الواتساب” و “الإنستجرام” للعديد من المستخدمين حول العالم.

ونشر الحساب الرسمي للبايرن عبر “تويتر” صورة للاعب الألماني ليروي ساني صورة له وهو يبتسم من تعطل الواتساب والإنستجرام معًا وفي نفس الوقت.

مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ:

من ناحية أخرى، سيواجه البايرن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وذلك بعد الإعلان عن قرعة ربع النهائي في البطولة ظهر اليوم الجمعة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مكررة لنهائي النسخة الماضية، حيث سيلعب بايرن ميونخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، ويُلاقي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ليفربول يواجه الريال للثأر من نهائي 2018:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي ضد نظيره تشيلسي الإنجليزي، فيما يواجه ريال مدريد الإسباني، خصمه ليفربول الإنجليزي. وجمعت قرعة دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، حيث يطمح الأول في الثأر من الأخير بعد أن تُوج الفريق الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب النادي الباريسي في أغسطس الماضي بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في العاصمة البرتغالية لشبونة. أما ليفربول فيسعى للثأر من نادي ريال مدريد بعد أن فاز الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2018 على حساب الريدز، كما شهدت المباراة إصابة المصري محمد صلاح في كتفه، بعد تدخل عنيف عليه من اللاعب سيرخيو راموس مدافع النادي الملكي.

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