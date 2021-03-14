كيف ينظر الإخوان لدعوات تركيا للتقارب مع مصر؟

المواطن- متابعة

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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته دعوات متتالية للتقارب مع مصر، وعلى ذلك شهدت الساحة السياسية التركية حراكًا واسعًا، فكيف ينظر أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي لهذه الدعوات ؟

قال موقع سكاي نيوز إن عدد أفراد التنظيم في تركيا بين 5 إلى 7 آلاف عنصر من بين 35 ألف مصري مقيمين في تركيا، بينهم قرابة ثلاثة آلاف حصلوا على الجنسية التركية، ويتركز تواجدهم في مدينة إسطنبول.

ولم تقدم أنقرة ورقة تسليم قيادات الجماعة الفارين المقيمين على أراضيها، بل ومازالت حتى اللحظة تقدم تطمينات للجماعة بأنها لن تقوم بتسليم قادتها، حسب مصادر مقيمة في تركيا.

وقال المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، هشام النجار، إنه لا خوف على الإخوان طالما ظل أردوغان في السلطة، ومهما فعل من تكتيكات ومناورات يبدو من ظاهرها التراجع لكنها في حقيقتها وجوهرها خطوة تكتيكية لتفادي أزمة معينة أو تحقيق مصلحة محددة.

تكتيك هدفه التغطية على ضعفه أمام المعارضة

وأضاف: سيبقى مشروع أردوغان وهدفه العام لا يتم المساس به وهو يتلخص في الهيمنة والسيطرة تحت عنوان الخلافة، مقابل تكتيكات متغيرة حسب الظروف والأحوال، والمتغير هنا الاضطرار للتعامل مع الانتخابات المقبلة، حيث يعاني أردوغان من الضعف الشديد أمام المعارضة.

وأشار إلى أن أردوغان يحاول تجاوز ذلك ببعض الترميمات خاصة في الملفات التي استخدمها معارضوه للهجوم عليه، ومنها ملف العلاقة مع مصر وكيف أنه تسبب في خسارة تركيا لمصر أكبر دولة عربية بسبب علاقته بالإخوان، بجانب حاجته لضرب تحالف مصر المتوسطي مع اليونان وقبرص.

تنسيق مع الإخوان

وقال الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، عمرو فاروق إن النظام السياسي التركي يتوافق فكريًا وسياسيًا مع توجهات التنظيم الدولي، ولن يسعى للتقارب أو التفاوض مع مؤسسات الدولة المصرية إلا إذا كان هناك تنسيق مع قيادات الجماعة التي ترغب في إيجاد هامش أو مساحة تمنحها تخفيف الضغط على أتباعها في الداخل وإعادة تموضع التنظيم.

وأشار إلى أن قرار التقارب التركي من الدولة المصرية، مدفوع بتحقيق مصالح خاصة للنظام السياسي الأردوغاني ولجماعة الإخوان حيث إن كلاهما يرغب في إيجاد شرعية داخل المنطقة عربيًا وإقليميًا، ولعل خير دليل على ذلك الرسائل التي خرجت من قيادات الجماعة لاسيما الهاربة إلى تركيا وتثمن خطوة التقارب وتعتبرها تحقيقًا للمصالح.

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