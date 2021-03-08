لابورتا يقترب من رئاسة نادي برشلونة

المواطن - محمد سمعه

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يقترب خوان لابورتا المرشح على كرسي رئاسة نادي برشلونة الإسباني، من الفوز بالانتخابات؛ وذلك بسبب تفوقه في عدد الأصوات وفقًا لـ آخر التقارير الصحفية.

ووفقًا لـ شبكة ESPN الإخبارية الرياضية فإن لابورتا متفوق في عدد الأصوات مع منافسيه فيكتور فونت وفريشيا في الانتخابات التي أُقيمت اليوم الأحد في مقر النادي بإقليم كتالونيا.

لابورتا يحصد النسبة الأكبر من عدد الأصوات:

جدير بالذكر أن لابورتا حصد ما يقرب من 70% من نسبة الأصوات للناخبين في النادي، حيث شارك في الانتخابات ما يقرب من 50 ألف عضو من أعضاء البارشا.

وكان لابورتا سبق له رئاسة برشلونة خلال الفترة من عام 2003 حتى 2010 وحقق النادي في تلك الفترة العديد من الإنجازات المحلية والأوروبية.

وفي سياق آخر، نجح اللاعب الإسباني الشاب إيايكس موريبا في تحقيق إنجاز مميز له وذلك بعد أن أحرز أول أهدافه مع برشلونة، في شباك نادي أوساسونا، وذلك خلال مباراة الفريقين السبت الماضي بالجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتمكن اللاعب الإسباني الشاب صاحب الـ18 سنة من إحراز الهدف الثاني للبارشا بالدقيقة الثالثة والثمانين من عمر المباراة حيث فاز برشلونة بثنائية دون مقابل في هذه المباراة.

صدفة عجيبة لنجم برشلونة الشاب:

وذكر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر “تويتر” أن صدفة عجيبة تحققت بعدما أحرز موريبا هدفه في شباك أوساسونا، حيث سجل هدفه الأول للبارشا على مستوى الفريق الأول مثل زميله أنسو فاتي وكان أوساسونا هو نفس الفريق الذي تلقى أول هدف للاعبين مع البارشا على مستوى الفريق الأول وفي نفس الملعب وهو ملعب آل سادار.

وكان اللاعب الإسباني صاحب الأصول الغينية قال عقب مباراة أوساسونا: إنه سعيد بالفوز كاشفًا كواليس هدفه في شباك أوساسونا، حيث قال في تصريحات صحفية أنه سدد الكرة بعدما تلقى التمريرة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف اللاعب الشاب أن ميسي هو من قال له أن يُصوب وأنصت إلى كلامه بالفعل، ليُحرز الهدف الثاني لـ برشلونة ويضمن الفوز بالمباراة.

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