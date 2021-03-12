لاعبو وإدارة الأهلي في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

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تعرضت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم، لانتقادات قوية لتراجع المستوى والخسارة ضد النصر.

انتقادات للاعبي وإدارة الأهلي

وأبدى النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية استياءهم من المستوى الذي ظهر عليه لاعبو الراقي ضد النصر، مؤكدين أن أوضاع النادي سيئة للغاية في الفترة الحالية.

وقال جاسم الحربي: “لا يوجد روح من لاعبي الأهلي، والنصر قاتل على تحقيق الفوز”، وأضاف فيصل الجفن: “لا أستغرب ما يمر به الراقي، وهو أمر متوقع.. عبدالإله مؤمنة مشاكله كثيرة”.

وعلق عبدالعزيز الغيامة قائلًا: “الراقي فاقد هويته والسبب اللاعبون، لم يحترموا فريقهم ولم يحترموا القميص الذي يرتدونه.. وبعض النجوم يبتزّون ويستغلون النادي في أوضاعه السيئة”.

وفي السياق ذاته، تحدث سالم الأحمدي قائلًا: “في الراقي مشكلة.. ولا يوجد لها حلول!.. إلا أن يقيّض الله للأهلي رجلًا ذا ملاءة مالية ويعيد الراقي إلى مكانه الطبيعي”.

وعن احتمالية عودة الأمير منصور بن مشعل، قال: “أتمنى، ولكن أرى أن تصريحه بأن كرة القدم خط أحمر، ولا يجب أن يتحدث رئيس النادي ونائبه، من بعد هذا التصريح عرفت أن الأهلي رايح لـ”60 داهية”.. وهذه الإدارة لن تستطيع أن تدير ناديًا بحجم الراقي”.

النصر يتجاوز الأهلي بثنائية

ولعب الأهلي ضد النصر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في لقاء انتهى بتحقيق العالمي لفوز هام في الوقت القاتل بنتيجة 2/1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي عند 35 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد النصر إلى 33 نقطة في المركز السادس.

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