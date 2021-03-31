لجنة المتابعة السعودية القطرية تعقد أولى اجتماعاتها

المواطن - واس

بدأت اليوم في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة السعودية القطرية، حيث استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية رئيس وفد دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري.

وترأس الاجتماع من جانب المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، فيما ترأسه من الجانب القطري السفير علي الهاجري.

وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين الشقيقين -حفظهما الله- وما تضمنه بيان العلا، وتجسيدا للروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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