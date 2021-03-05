لقاح كوفاكسين الهندي فعال بنسبة 81%

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن لقاح كوفاكسين الهندي الذي حصل على إذن استخدام طارئ في يناير الماضي، أظهر خلال التجارب السريرية أنه فعال وآمن.

وأعلنت الشركة المصنعة للقاح أن النتائج الأولية للتجارب السريرية التي تضمنت 26 ألف شخص، أظهرت أن فاعلية كوفاكسين الأولية وصلت إلى 81%، مبينة أن نتائج التحليل المؤقت لم تخضع بعد للمراجعة، ولم يتضح مدى فعالية اللقاح في التحليل النهائي.

ارتياح لنتائج لقاح كوفاكسين

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية، إن النتائج قوبلت بارتياح، بعد أن وافقت الحكومة الهندية على اللقاح في يناير، وحصل عليه ملايين الهنود قبل أن يتم إعلان أنه آمن وفعال.

وقد تعرضت الخطوة الهندية لانتقادات حادة، وتساؤلات عن الفائدة العلمية للموافقة على لقاح لا يزال تحت الاختبار.

ومن أجل دعم اللقاح، تلقى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي لقاح كوفاكسين أمام العامة، فيما تلقاه مسؤولون آخرون لاحقًا، وتم نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الباحث في كلية ميلاكا مانيبال للطب في جنوب الهند، أنانت بهان، إن نتائج اللقاح التي ظهرت هذا الأسبوع يمكن أن تخفف من المخاوف بشأن فاعليته.

وقالت الصحيفة أنه في حال استمرت النتائج الإيجابية، فإن رئيس الوزراء مودي، وحزبه الهندوسي القومي، سيستفيدوا منها سياسيًا.

هدف الهند تلقيح 300 مليون شخص

ويُذكر أن الحكومة الهندية تسعى إلى تلقيح نحو 300 مليون مواطن بحلول أغسطس القادم، وقد حصل 16 مليون مواطن على اللقاح حتى الآن.

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