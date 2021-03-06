لقطات .. رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية يزور مصابي رالي الشرقية

المواطن - محمد سمعه

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حرص الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على زيارة المتسابقين المصابين بـ رالي الشرقية تويوتا 2021، وذلك بعد أن تعرضوا لحوادث بالمرحلة الأخيرة من الرالي.

وكان حساب اتحاد السيارات والدراجات النارية، أعلن عن وقوع بعض الحوادث للمتسابقين بالمرحلة الثانية من الرالي قبل ساعة من الآن.

أسماء المنسحبين من المرحلة الثانية بـ رالي الشرقية

وانسحب من المرحلة الثانية من الرالي كل من “السعودي مشعل الغنيم، السعودي بدر أبا الخيل، القطري محمد الكعبي، القطري جمال القطيطي، السعودي عبدالمجيد الخليفي، السعودي يزيد الراجحي، السعودي عبدالله الأسمر الرمال”.

وزارة الرياضة تُعزي أسرة رياض الشمري

وقدمت وزارة الرياضة واجب العزاء لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي وافته المنية إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أعلن قبل قليل عن وفاة الشمري، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له في رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، أعلن انسحاب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية في الرالي، بعد أن تعرضوا لحوادث وكان منهم رياض الشمري، قبل أن يُعلن عن وفاته قبل قليل.

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