لقطات لانطلاق نور الرياض بمشاركة 60 فنانًا بجميع أشكال فنون الضوء

المواطن - الرياض

انطلقت احتفالية نور الرياض، اليوم الخميس، والتي تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة في المدينة بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.

After dark, our city lights up.

One hour to go until #NoorRiyadh illuminates Riyadh in more ways than one. Stay tuned for our live coverage. pic.twitter.com/PlScNVA7eG — نور الرياض (@NoorRiyadhFest) March 18, 2021

احتفالية 17 يومًا:

وتستمر احتفالية نور الرياض لمدة 17 يومًا حتى 3 أبريل 2021م، وتعتبر أولى مبادرات برنامج الرياض آرت أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، والتي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض لـ معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

60 عملًا فنيًا:

وتشتمل احتفالية نور الرياض على 60 عملًا فنيًا تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

موقع الفعالية:

ويستقبل زواره في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي ابتداءً من 18 مارس حتى 12 يونيو 2021م، ويتميز بمضاهاته للمتاحف في جودة عروضه التي تستخدم الضوء، وينقسم إلى أربعة أجنحة هي: جناح إدراك الضوء، وجناح تجربة الضوء، وجناح انعكاس الضوء، وجناح بيئة الضوء، حيث يتنقل الزائر داخل المعرض وسط أشعة من الضوء تفصل بين أعمال مجموعة من الفنانين من مناطق متعددة حول العالم خلال مراحل زمنية مختلفة.

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