لقطات لانطلاق نور الرياض بمشاركة 60 فنانًا بجميع أشكال فنون الضوء

المواطن - الرياض

انطلقت احتفالية نور الرياض، اليوم الخميس، والتي تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة في المدينة بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.

After dark, our city lights up.

One hour to go until #NoorRiyadh illuminates Riyadh in more ways than one. Stay tuned for our live coverage. pic.twitter.com/PlScNVA7eG

— نور الرياض (@NoorRiyadhFest) March 18, 2021