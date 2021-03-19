لقطات لحي الطريف التاريخي مساءً ضمن مهرجان نور الرياض

المواطن - الرياض

نشرت هيئة تطوير بوابة الدرعية لقطات لحي الطريف التاريخي، مساء اليوم الجمعة، ضمن مهرجان نور الرياض.

نور الرياض:

وانطلقت احتفالية نور الرياض، يوم أمس الخميس، والتي تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة في المدينة بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.

وتستمر احتفالية نور الرياض لمدة 17 يومًا حتى 3 إبريل 2021م، وتعتبر أولى مبادرات برنامج الرياض آرت أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، والتي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض لـ معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

60 عملًا فنيًّا:

وتشتمل احتفالية نور الرياض على 60 عملًا فنيًّا تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

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