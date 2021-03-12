ليفربول يحسم بصورة نهائية مصير محمد صلاح

المواطن - محمد سمعه

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تحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن تحديد نادي ليفربول الإنجليزي لمصير اللاعب المصري محمد صلاح، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الريدز والانضمام لـ برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية: إن ليفربول لن يتخلى عن صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيقوم ببيع مجموعة من اللاعبين، صلاح ليس منهم.

خطة ليفربول بعد بقاء محمد صلاح:

وترغب إدارة ليفربول في الإبقاء على النجم المصري، وشراء صفقات جديدة للفريق بفترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن محمد صلاح كان ساهم في تأهل ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أحرز هدفين في شباك لايبزيج الألماني خلال مباراتي دور الستة عشر.

إنجازات صلاح مع الريدز:

وكان صلاح انضم لصفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وحقق مع الريدز 4 ألقاب وهم الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتُعد بطولة دوري أبطال أوروبا، هي الأمل الأخير للريدز من أجل الفوز بها وإنقاذ موسمه الحالي، وذلك بعدما فقد الفريق الأحمر الأمل في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي، إضافة إلى أن الريدز يحتل حاليًّا المركز الثامن في جدول الترتيب بالبريميرليج.

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