مؤشر أبوظبي عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً

المواطن - متابعة

كسر مؤشر بورصة أبوظبي، الثلاثاء، الأرقام القياسية محققاً أعلى مستوى منذ 16 عاماً.

وبحلول الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات ، تجاوز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 5905 نقاط، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2005.

وزاد المؤشر 0.8 بالمئة بفضل صعود سهم جلفار 14بالمئة في سبيله لتعزيز مكاسبه من الجلسة السابقة.

جلفار:

وذكرت وكالة “رويترز” أن الارتفاع يعود إلى صعود شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”.

وكانت دولة الإمارات أعلنت، الاثنين، بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، في إطار محاربة جائحة كورنا.

حياة – فاكس:

ويحمل اللقاح اسم “حياة – فاكس” وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وسيتم إنتاج لقاح “حياة – فاكس” حالياً في مصنع الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” بالإمارات بطاقة أولية تبلغ مليوني جرعة شهرياً.

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