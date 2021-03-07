مؤشر الأسهم السعودية يستهل تعاملات الأسبوع مرتفعًا

المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 108.80 نقاط ليقفل عند مستوى 9351.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 565 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة فتيحي، ومتطورة، ومعدنية، وأنابيب السعودية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، وباعظيم، وجاكو، والتأمين العربية، والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.48%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، ولازوردي، والعقارية، ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، ودار الأركان، ولازوردي، وأيان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

أداء السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 97.53 نقطة ليقفل عند مستوى 26012.03 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1013 صفقة.

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