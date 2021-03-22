مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9547.42 نقطة

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 48.57 نقطة ليقفل عند مستوى 9547.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

الأسهم السعودية اليوم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 344 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 444 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، وبترورابغ، وشمس، وعسير، وإكسترا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وعذيب للاتصالات، ووفرة، وعناية، وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.70% و 3.90%.

الأكثر نشاطاً:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وعسير، وزين السعودية، وسابتكو، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم المصافي، والجوف، وعسير، ومتطورة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 305.16 نقاط ليقفل عند مستوى 24415.52 نقطة ، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 286 ألف سهم تقاسمتها 887 صفقة.

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