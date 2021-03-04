مؤمنة يحسم مصير غريب وآل فتيل بعد اهتمام الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

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حسم عبدالإله مؤمنة، رئيس الأهلي، مصير كل من المدافع محمد آل فتيل والجناح عبدالرحمن غريب، وذلك بعد حديث تقارير صحفية عن اهتمام فريق عاصمي بين الهلال والنصر بالتعاقد مع الثنائي بالفترة المقبلة.

#الديوانيه عبدالإله مؤمنه – رئيس النادي #الأهلي :

هناك بعض المستحقات المالية نعمل على إتمامها، و أبوابنا مفتوحه لكل شخص يريد مناقشتنا ودعمنا. pic.twitter.com/01qaVHrnT7 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 3, 2021

مؤمنة يعد جماهير الأهلي بعدم بيع اللاعبين:

وأنهى رئيس الأهلي الجدل قائلًا في برنامج “الديوانية” : “لن نُفرط في أي لاعب مفيد للفريق، وحريصين على المحافظة على عبدالرحمن غريب ومحمد آل فتيل”.

وواصل رئيس الراقي قائلًا: “الفريق يملك عددًا من المواهب الجيدة، القادرة على إعادة النادي لتحقيق النتائج الإيجابية.

فشل انضمام سعد ناطق للراقي:

وأكد مؤمنة أن الأهلي كان تفاوض مع المدافع العراقي سعد ناطق لاعب الشرطة العراقي بالإضافة إلى جناح أيمن أجنبي، ولكن النادي لم ينجح في التوصل لاتفاق نهائي.

ويُعاني الراقي، من تراجع النتائج بالإضافة لوجود حالة من الاستياء من قبل إدارة الراقي، بسبب تصريحات عمر السومة والحارس محمد العويس عن أن الأهلي لم يُقدم مهر الفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما جعل الإدارة في موقف محرج أمام الجماهير.

وفي وقت سابق، تردد اسم اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب الراقي، للانضمام لأحد أندية العاصمة؛ وذلك بسبب الأزمات التي يُعاني منها الراقي مؤخرًا.

وقدم غريب أداءً أكثر من رائع مع الراقي بالفترة الأخيرة، رغم أن نتائج الراقي في آخر 3 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم تكن جيدة.

وحول هذا الأمر قال الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني لـ قناة “الإخبارية” بأن غريب متبقٍّ له في عقده مع الأهلي عامان ونصف العام، ومن المستحيل التفريط فيه حاليًّا، مشيرًا إلى أن كل من تحدث عن اهتمام نادٍ عاصمي بضمه هو بعيد عن الوسط الرياضي ولا يدري اللوائح والقوانين جيدًا.

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