ماجد عبدالله : فوز النصر “شمسنا ما تعرف غروب”

المواطن - مروة نبيل

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أبدى نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله سعادته البالغة بفوز العالمي على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متمنيًا استمراره في التألق.

ماجد عبدالله يُعلق على فوز النصر

وعلق ماجد عبدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “شمسنا ما تعرف غروب.. مبروك فوز نصرنا بثلاث نقاط مهمة، والقادم أفضل بإذن الله”.

ولعب الأهلي ضد النصر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز العالمي بنتيجة 2/1 .

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 35 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد العالمي إلى 33 نقطة في المركز السادس.

الأهلي في مرمى الانتقادات

وفي السياق ذاته، تعرضت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم، لانتقادات قوية لتراجع المستوى والخسارة ضد النصر، خاصة أنهم ظهروا بدون روح قتالية وحماس.

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