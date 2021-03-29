ماذا تعرف عن بكتيريا الدم التي تعرضت لها انتصار الجراح؟

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري أمراض الدم الدكتور أشرف الزاكي، أن المقصود ببكتيريا الدم أو تلوث الدم الذي تعرضت له الفنانة الكويتية انتصار الشراح وتم نقلها إلى العناية المركزة هي بكتيريا تتواجد في مجرى الدم وقد تصل هذه البكتيريا إلى الدم من أجزاء الجسم الأخرى مثل الجلد، أو الرئتان، أو غيرهما، ووصول هذه البكتيريا إلى الدم يعد حالة مفاجئة في الجسم، إذ يبدأ جهاز المناعة في الجسم بمقاومة هذه البكتيريا عن طريق إنتاج العديد من الأجسام المضادة والمواد الكيميائية اللازمة لمقاومة هذه البكتيريا والحدّ من انتشارها.

بكتيريا الدم خطيرة:

وقال في تصريحات إلى “المواطن “، إن وجود البكتيريا في الدم قد يعتبر حالة خطيرة تهدد المصاب به، لأن البكتيريا وسمومها بالإضافة إلى دفاعات جهاز المناعة الموجودة في الدم تنقل إلى أعضاء الجسم كاملة عبر مجرى الدم، وبالتالي قد تنتقل العدوى البكتيرية إلى أعضاء الجسم المختلفة، ووصول هذه البكتيريا إلى الأعضاء الأخرى قد يسبب حدوث الالتهابات بمختلف أعضاء الجسم، وربما تسبب هذه الالتهابات حدوث تجلطات الدم في هذه الأعضاء ، مما يمنع وصول الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية وهذا الأمر قد يمهد إلى حدوث التلف في الأعضاء، كما قد يسبب تسمم الدم البكتيري حدوث انخفاض كبير في ضغط الدم وهذا الأمر يوثر بدوره على الكلى، والكبد ، لذا فإن العلاج المبكر واستخدام المضادات الحيوية والأدوية العلاجية يساعد في إنقاذ المريض.

أسباب التعرض للإصابة:

وعن أسباب التعرض للإصابة ببكتيريا الدم، أوضح أن هناك عدة أسباب منها تعرّض الدم للتلوث، ذلك من خلال البكتيريا التي تنقل إلى الجسم نتيجة إجراء عملية القسطرة ، كقسطرة الجهاز البولي، التي توفر البيئة الخصبة للبكتيريا في الدخول إلى مجرى الدم ، وهناك عدوى الدم المرتبطة بالخط المركزي مثل وصول البكتيريا إلى الدم عن طريق أنابيب غسيل الكلى أو قسطرة العلاج الكيميائي، وأيضاً تلوث الجروح بعد العمليات الجراحية، أو عدم تغيير الضمادة الجراحية بشكل دوري، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الطبية المتّخذة في جراحات الأسنان ، أو التعرّض للدغات الحشرات المصابة.

علاج بكتيريا الدم:

وعن علاج حالات بكتيريا الدم أشار إلى أن حالات بكتيريا الدم تحتاج إلى علاج فوري للسيطرة على نمو البكتيريا والالتهابات التي تسببها في الدم والأجزاء الأخرى من الجسم للتقليل من خطر حدوث مضاعفات، ويعتمد علاج حالات بكتيريا الدم على إعطاء المريض المضادات الحيوية المناسبة منذ لحظة التشخيص وتحديد نوع البكتيريا المسبب للالتهاب، أما بالنسبة للمرضى في المراحل المتقدمة من المرض فيحتاجون إلى وحدة العناية المركزة والبقاء فيها لمراقبة إخراج البول، وتقييم وظائف الكلى، وغيرها من الوظائف الحيوية ، لإعطائه نظامًا مركبا من العلاج.

نقل انتصار الشراح للعناية:

يشار إلى أن الفنانة الكويتية انتصار الشراح نقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى تلوث بالدم.

وكشفت الإعلامية مي العيدان عن حالة الفنانة وكتبت في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”: “دعواتكم للفنانة الكبيرة انتصار الشراح، حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم”.

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