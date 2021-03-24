ماذا تعني الحالة الصحية أخضر غامق في تطبيق توكلنا؟

المواطن - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا أن الحالة الصحية “محصن متعافي” (أخضر غامق) في التطبيق تخص من تعافى بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت التطبيق ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أن هذه الحالة تستمر مدة 6 أشهر من تاريخ التعافي ما لم يتم أخذ اللقاح أو يثبت الإصابة.

تحديث توكلنا:

وأعلن تطبيق توكلنا التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن إطلاق إصداره الجديد، الذي يضم عددًا من الخدمات المميزة، وأبرزها: خدمة تعريف رقم الجوال من التطبيق مباشرة ودون الحاجة إلى التعريف عن طريق منصة أبشر، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة بصرفِ النظر عن حالتهم النظامية.

تعريف رقم الجوال:

‎‏‎وتتيح خدمة (تعريف رقم الجوال) في توكلنا للمواطن والمقيم تزكية أي شخص سواءً كان أحد التابعين أو المكفولين أو محتضنًا أو أي شخص آخر ممن ليس لديه حساب في أبشر عن طريق تعريف رقم جواله بواسطة التطبيق مباشرة، ليتمكن من التسجيل دون الحاجة إلى تزكية من منصة أبشر، كما تتيح هذه الخدمة إمكانية إعادة تعريف الشخص عند رغبته في تغيير رقم جواله، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها القائمون على التطبيق لتحسين تجربة المستخدم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

‎‏‎ودعت سدايا عموم المستخدمين إلى المبادرة وتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) وذلك للاستفادة من الخدمات الجديدة التي أضيفت مؤخرًا، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله، وذلك لضمان أعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات.

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