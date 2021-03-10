ماسك يلاحق بيزوس مجددًا ويضيف 25 مليار دولار لثروته

المواطن - متابعة

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قفزت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية يوم أمس الثلاثاء بعد انخفاض عائدات السندات، مما ساعد على دفع أسهم شركة تيسلا لصاحبها إيلون ماسك للارتفاع بنسبة 20% تقريباً، ليقضي تقريباً على خسائر خمسة أيام متتالية.

ومع ذلك، لا تزال تيسلا منخفضة بنحو 25% من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 900 دولار للسهم الواحد في 25 يناير.

إيلون ماسك يعود:

وقاد هذا الارتفاع الحماسي ثروة مؤسس الشركة، إيلون ماسك، للارتفاع بأكثر من 25 مليار دولار في جلسة واحدة، لتصل إلى 174 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”، ليقلص الفارق بينهم وبين أغنى شخص في العالم، مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس إلى 6 مليارات دولار فقط.

ودعمت بيانات المبيعات التي نشرتها جمعية سيارات الركاب الصينية في رفع سعر سهم تيسلا، بعد أن تضاعف مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في فبراير 2021 في الصين أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى حوالي 1.2 مليون سيارة مقارنة بأرقام فبراير 2020.

وباعت شركة تيسلا التابعة لـ “إيلون ماسك” نحو 18318 سيارة من طرازي 3، وYs المصنوع في مصنع سياراتها في شنغهاي في الصين.

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