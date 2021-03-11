مانشستر سيتي ينتفض قبل معركة دوري الأبطال

المواطن - محمد سمعه

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نجح فريق مانشستر سيتي في الاستفاقة المحلية، وذلك بعد تحقيق الفوز على فريق ساوثهامبتون بخماسية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن السيتي من الفوز على ساوثهامبتون واستعادة توازنه محليًا، بعد الخسارة يوم الأحد الماضي، أمام نادي مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر بثنائية دون رد.

وأحرز كل من كيفين دي بروين ورياض محرز 4 أهداف بواقع هدفين لكل لاعب لـ مان سيتي، بينما سجل الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الخامس للسيتي، وأحرز لـ ساوثهامبتون كل من جيمس براوس من ركلة جزاء واللاعب تشي آدمز.

مانشستر سيتي ينفرد بصدارة البريميرليج

وتمكن مانشستر سيتي من الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن ملاحقه، نادي مانشستر يونايتد بعد الفوز العريض على ساوثهامبتون.

ويأتي ذلك، قبل مواجهة السيتي لفريق فولهام بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي حيث تقام المباراة على ملعب كرافين كوتاج معقل فريق فولهام.

مواجهة نارية للسيتي أوروبيًا

جدير بالذكر أن السيتي يستعد يوم الثلاثاء المقبل، لمواجهة فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مان سيتي بثنائية دون رد.

ويسعى بيب جوارديولا لقيادة السيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا، حيث تُعد هذه البطولة هي اللقب الوحيد، الذي لم يتمكن جوارديولا من تحقيقه مع مان سيتي منذ توليه تدريب الفريق في عام 2016.

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