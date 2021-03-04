مانشستر يونايتد قد يمنع مشاركة فيرنانديز مع البرتغال!

المواطن - مروة نبيل

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حسم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير موقفه بشأن الموافقة على انضمام نجم فريقه برونو فيرنانديز إلى صفوف منتخب البرتغال الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

البرتغال يستعد لتصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد كل من أذربيجان وصربيا ولوكسمبورج في تصفيات كأس العالم أيام 24 و27 و30 مارس الجاري.

وتفرض المملكة المتحدث القيود على الوافدين من البرتغال لمكافحة فيروس كورونا، وقد يضطر فيرنانديز للخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام عند عودته إلى مانشستر.

الحجر الصحي قد يدفع مانشستر يونايتد للرفض

وشدد سولشاير على أنه في حال اضطر فيرنانديز لدخول حجر صحي طويل بعد عودته من البرتغال، فسيرفض مسبقًا انضمامه إلى صفوف المنتخب.

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: “لم نتخذ القرار النهائي بعد لكن لا يوجد أي منطق لو خسرت لاعبك لـ 10 أيام.. نحن من ندفع رواتب اللاعبين. الفيفا منحنا الحق في الاحتفاظ بهم”.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه من حق الأندية رفض انضمام لاعبيها إلى منتخباتهم إذا طُلب منهم الدخول في حجر صحي لأكثر من 5 أيام عند عودتهم.

وفي حالة خضوع فيرنانديز لحجر صحي لمدة 10 أيام عند عودته من البرتغال، فإن مانشستر يونايتد سيفقده في مباراتي برايتون وتوتنهام هوتسبير يومي 3 و10 أبريل المقبل.

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