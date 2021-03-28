ما الاستفادة التي سيحققها النصر من رحيل أمرابط ؟

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النجم المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر في طريقه للرحيل عن أصفر العاصمة بالفترة المقبلة، وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

وسينتهي عقد النجم المغربي مع النصر صيف عام 2022، وحتى الآن لم تتفاوض إدارة العالمي المؤقتة معه للتجديد.

النصر المستفيد الأكبر من رحيل أمرابط

وسيكون رحيل اللاعب المغربي مفيدًا لـ النصر في عدة نواحٍ أبرزها الحصول على مال جراء الصفقة بدلًا من دخوله بالفترة الحرة، وبالتالي رحيله بالمجان، إضافة للاستفادة من مال الصفقة في دفع ديون النادي والبحث عن ضم بديل له.

وكانت تقارير صحفية، تحدثت عن اهتمام نادي الوكرة القطري بالتعاقد مع أمرابط حيث أبدى الوكرة استعداده لدفع مليوني دولار سنويًا للاعب المغربي لإقناعه بمغادرة النصر وفقًا لـ “الرياضية”.

إنجازات النجم المغربي مع العالمي

يذكر أن النجم المغربي، نجح في التتويج بلقبين في كأس السوبر السعودي إضافة للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 في عهد صفوان السويكت رئيس النصر الأسبق.

وكان أمرابط انضم لنادي النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.

يذكر أن نادي النصر فاز على الباطن بسباعية دون رد مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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