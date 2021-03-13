ما سيجنيه المنتخب السعودي بعد استضافة مباريات مجموعته بتصفيات المونديال

المواطن - محمد سمعه

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سيستضيف المنتخب السعودي المباريات المتبقية من مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، وذلك بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

موعد المباريات المتبقية في التصفيات:

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن عبر موقعه في الإنترنت، أن السعودية سوف تستضيف المباريات المتبقية في مجموعتها الرابعة بتصفيات المونديال وكأس أمم آسيا، حيث تُقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو المقبل.

وسيجني الأخضر، فائدة كبرى من قرار استضافة المباريات في أرضه، وهي ضمان عدم إجهاد لاعبي الأخضر بسبب السفر خارج المملكة في المباريات المتبقية، إضافة إلى إعطائه فرصة للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد لإقامة معسكر لفترة أكبر بالمملكة من أجل تدريب اللاعبين استعدادًا للمباريات المتبقية ضد منتخبات فلسطين وأوزبكستان واليمن وسنغافورة.

المنتخب السعودي يحتل الوصافة:

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل حاليًّا المركز الثاني في مجموعته الرابعة بالتصفيات، برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة عن نادي المنتخب الأوزبكي المتصدر.

وسيواجه الأخضر يوم 25 مارس الجاري، المنتخب الكويتي وديًّا، ثم سيواجه المنتخب الفلسطيني بعد ذلك يوم 30 مارس في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر وكأس أمم آسيا 2023 في دولة الصين.

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