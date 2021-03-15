ما قدمه بريجوفيتش يُطمئن الاتحاد قبل مواجهة الفتح

المواطن - محمد سمعه

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قدم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد، أرقامًا مطمئنة للعميد، وذلك قبل مواجهة نادي الفتح غدًا الثلاثاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتشهد بطولة كأس الملك، تألقًا كبيرًا من بريجوفيتش حيث نجح في 8 مباريات بالبطولة في إحراز 7 أهداف وصناعة هدفين، خاصة أن وجوده بقائمة العميد، يمنح الفريق أفضلية فنية كبيرة.

بريجوفيتش يُبدع مع الاتحاد بكأس الملك

وفي مواجهات العميد والفتح، تمكن بريجوفيتش من إحراز 4 أهداف في 5 مباريات في شباك النموذجي.

جدير بالذكر أن نجوم الاتحاد سيسعون للفوز على الفتح، لتفادي مفاجآت الخروج من بطولة كأس الملك، خاصة أن الفتح هو من أخرج الهلال حامل لقب نسخة 2019/2020 من دور ثمن النهائي.

كما أن العميد يمر بأفضل فتراته الفنية، تحت قيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، مما يجعل الفوز على الفتح أمرًا لاتهاون فيه بالنسبة للاعبي العميد.

موعد لقاء العميد والفتح

وسيلعب العميد مع الفتح غدًا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً في مباراة تُقام على الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة.

يذكر أن نادي الاتحاد، كان خسر نهائي كأس الملك، موسم 2018/2019 أمام نادي التعاون في مايو 2019 بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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