مبابي يُحدد موعد تفكيره في الانتقال لـ ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية فرنسية اليوم الاثنين، عن تحديد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، موعد التفكير في الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.

ودائمًا ما أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رغبته، في ضم مواطنه، وذلك بعد التألق مع باريس سان جيرمان، والمنتخب الفرنسي مؤخرًا.

مبابي يُقلق باريس سان جيرمان

ووفقًا لـ صحيفة “Le Parisien” الفرنسية فإن لاعب باريس سان جيرمان، سيفكر حول الانضمام لنادي ريال مدريد في منتصف العام الحالي، كما أنه يرغب في الحصول على فترة راحة أطول مما يعني أنه لن يُشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.

وتحاول إدارة باريس سان جيرمان، خلال الفترة الحالية إقناع مبابي بتجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي في عام 2022، خاصة أن بطل كأس العالم عام 2018 لايزال رافضًا فكرة تجديد العقد.

نجم البي إس جي يُهدر ركلة جزاء

يذكر أن نجم باريس سان جيرمان، كان شارك في مباراة منتخبي فرنسا وكازاخستان، التي أُقيمت أمس الأحد في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان مبابي أهدر ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي في مباراة كازاخستان، التي انتهت بفوز الفرنسيين بثنائية دون مقابل.

شارك الخبر







شارك الخبر