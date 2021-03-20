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مبادرة اجتماعية لتقديم الشكر للعاملين بمراكز لقاحات كورونا بمكة
أطلقها فريق أنا صحي التطوعي تزامنًا مع يوم السعادة العالمي

مبادرة اجتماعية لتقديم الشكر للعاملين بمراكز لقاحات كورونا بمكة

2021/03/20
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مبادرة اجتماعية لتقديم الشكر للعاملين بمراكز لقاحات كورونا بمكة
المواطن - ابتسام الفهد - مكة المكرمة

أطلق فريق أنا صحي التطوعي مبادرة “سعادتنا بسمتك” لتقديم الشكر للعاملين بمراكز اللقاحات بمكة المكرمة وإسعادهم لجميع ما قدموه للزوار والمراجعين من خدمات جليلة وعظيمة وحسن التعامل والاستقبال والابتسامة الدائمة.

مبادرة اجتماعية لتقديم الشكر للعاملين بمراكز لقاحات كورونا بمكة - المواطن

 

يأتي ذلك ضمن المشاركة المجتمعية وتزامنًا مع يوم السعادة العالمي 20 مارس، وذلك بالتعاون مع إدارة التطوع الصحي وإدارة تجربة المستفيد بصحة مكة المكرمة، حيث تم زيارة 9 مراكز للقاحات الـ”كوفيد 19″ بمكة المكرمة وتقديم لهم بعض الهدايا الرمزية.

وأوضح قائد الفريق التطوعي الصحي، أ. مازن الهيج، أن المبادرة تستهدف العاملين بمراكز اللقاحات بجميع فئاتهم واستشعار أهمية دورهم وجميع المجهودات التي تبذل لأفراد المجتمع ومساندتهم ودعمهم معنويًّا من باب الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية.
مبادرة اجتماعية لتقديم الشكر للعاملين بمراكز لقاحات كورونا بمكة - المواطن

 

وقال الهيج: إن جميع هذه الجهود التي نقدمها تجاه الوطن هو أقل ما نقدمه لخدمة وطننا الغالي، ودعم لأبناء الوطن الذين ساهموا بإعطاء اللقاحات وتوعية المراجعين ونشر الوعي للحفاظ على صحة المجتمع، ويبقى العمل التطوعي أسمى صور العطاء.

مبادرة اجتماعية لتقديم الشكر للعاملين بمراكز لقاحات كورونا بمكة - المواطن مبادرة اجتماعية لتقديم الشكر للعاملين بمراكز لقاحات كورونا بمكة - المواطن مبادرة اجتماعية لتقديم الشكر للعاملين بمراكز لقاحات كورونا بمكة - المواطن مبادرة اجتماعية لتقديم الشكر للعاملين بمراكز لقاحات كورونا بمكة - المواطن مبادرة اجتماعية لتقديم الشكر للعاملين بمراكز لقاحات كورونا بمكة - المواطنمبادرة اجتماعية لتقديم الشكر للعاملين بمراكز لقاحات كورونا بمكة - المواطن


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‎تعليق واحد

  1. غير معروف

    شكرا لكم و لدعمكم و تغطيتكم و تحفيزكم و مانستغني عن ذلك

    ‎رد

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