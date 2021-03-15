مباراة العين قد تنقذ موسم النصر أمام جماهيره

المواطن - محمد سمعه

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يطمح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، إلى إنقاذ موسمه أمام جماهيره بالفوز على العين والذهاب بعيدًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أملًا في الظفر باللقب في المباراة النهائية.

وبدأ العالمي الموسم الحالي متعثرًا ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث فقد الفرصة في التنافس على اللقب كونه يحتل حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب.

وبعد التتويج بلقب السوبر السعودي أواخر يناير الماضي على حساب الهلال، يطمح العالمي للفوز على العين وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على الفوز بلقب كأس الملك وإنقاذ الموسم.

النصر يسعى لتفادي أي نتيجة مُغايرة عن الفوز

ولا يريد النصر، تحقيق أي نتيجة مُغايرة تُخيب آمال جماهيره التي صُدمت بسبب ابتعاد فريقها من قائمة المرشحين للفوز بدوري المحترفين.

ومنذ فترة طويلة لم يُتوج العالمي بلقب كأس الملك حيث يسعى لمصالحة جماهيره والفوز باللقب بالموسم الحالي، بعد أن خسره في نوفمبر الماضي في اللقاء النهائي ضد جاره الهلال.

ومن المتوقع كذلك أن يكون المدافع البرازيلي مايكون متواجدًا بقائمة العالمي التي تُشارك ضد العين، لكنه سيكون على مقاعد البدلاء.

العالميون غاضبون من هورفات

وكان النصر انتصر على الأهلي يوم الخميس الماضي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بثنائية لهدف، ورغم الفوز تعرض المدرب الكرواتي ألين هورفات، لانتقادات شديدة حيث طلب جمهور العالمي رحيله بسبب فقدان الفريق لهويته معه، منذ توليه المهمة في ديسمبر الماضي.

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