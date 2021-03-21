مباراتان اليوم في ختام الجولة الـ24 بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها وضمك، حيث تنطلق في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي العين والوحدة حيث تنطلق في الرابعة وعشر دقائق عصرًا اليوم على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

وقبل مباراة الفريقين، يحتل أبها المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، أما نادي ضمك فيتواجد بالمركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 21 نقطة.

العين والوحدة بموقف صعب بـ جدول الدوري السعودي

أما نادي العين فيتواجد بالمركز السادس عشر ” الأخير” في ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 17 نقطة، وأصبح قريبًا من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، أما نادي الوحدة فيعاني أيضًا حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

وكان يوم أمس شهد 6 مباريات في بطولة دوري المحترفين، حيث تعادل الاتحاد مع الرائد بهدف لكل فريق، بينما فاز الاتفاق على الفيصلي بهدف دون رد، وفاز الفتح على الأهلي برباعية لهدف، أما التعاون فأسقط الشباب بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز الأزرق على القادسية بهدف، وحقق النصر النتيجة الأكبر في الموسم بالفوز على الباطن بسباعية دون رد.

الهلال ينفرد بـ صدارة دوري محمد بن سلمان

واستغل الهلال، تعثر نادي الشباب ليتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، أما الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما صعد التعاون للمركز الرابع بعد الفوز على الشباب ليُصبح رصيد السكري 38 نقطة.

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