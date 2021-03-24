متجر بارتكم يطلق تطبيقه الإلكتروني على الهواتف الذكية

المواطن - الرياض

أطلق متجر بارتكم المتخصص في بيع قطع غيار السيارات في المملكة تطبيقه الإلكتروني على الهواتف الذكية لتوفير خيارات الشراء أونلاين وفق خطوت سهلة وبسيطة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين استعراض قطع الغيار الموجودة في المتجر بحسب ماركة السيارة مع استعراض الأسعار المختلفة الخاصة بكل قطعة مع خدمة التوصيل المنزلي.

تحميل تطبيق بارتكم

ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمتجر من خلال متجر آبل لمستخدمي هواتف أيفون عبر هذا الرابط :

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https://apps.apple.com/us/app/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D9%85-partcomap/id1544933494 كما يمكن تحميله من متجر جوجل لأصحاب الهواتف التي تعمل بنظام أندوريد على الرابط التالي :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salla.wwwpartcomapcom

كما يمكن متابعة أخبار التطبيق على مواقع التواصل من خلال الحسابات التالية :

انستغرام /https://www.instagram.com/partcomsa/

تويتر/https://twitter.com/partcomsa

فيس بوك/https://www.facebook.com/partcomsa/

الموقع الرسمي للطلبات Partcomap.com

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