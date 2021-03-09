متحدث الصحة: مدة الحجر المنزلي 10 أيام حتى لو النتيجة سلبية

المواطن - الرياض

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جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على ضرورة التقيد بتنفيذ مدة الحجر المنزلي كاملة لكل من خالط مصابي كورونا.

#فيديو_واس

متحدث #وزارة_الصحة: من المهم جدًا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل من خالط مصابا بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية. #نعود_بحذر#واس_عام pic.twitter.com/y5FZyhycoe — واس العام (@SPAregions) March 9, 2021

مدة الحجر المنزلي

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه لا بد من إكمال مدة الحجر المنزلي لكل من خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية.

وكشف العبدالعالي أن بعض الأشخاص لا تظهر عليه أعراض كورونا إلا في آخر مدة الحجر المنزلي الأمر الذي قد يدفع البعض للخروج مبكرًا بحجة أنهم غير مصابين.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (306) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (371338) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2659) حالة من بينها (512) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (380572) حالة، توفي منهم (6539) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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