متحدث النصر السابق: إدارة السويكت مُلزمة بهذا الأمر بعد تغريدة بغلف

المواطن - محمد سمعه

علق سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر، على أزمة تغريدات عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بالنادي، حول مكافأت اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

سعود الصرامي : يجب على إدارة النصر أن تدافع عن نفسها في موضوع مبالغ "حمدالله".

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/afX5wh6DXB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 17, 2021

وقال الصرامي لـ برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: “موضوع بغلف وحمدالله، موضوع حساس جدًا، وعندما غرد، ظهرت التغريدات المضادة له وحدث هجوم عليه، وهذا أمر يُربك البيت العالمي”.

الصرامي يُشيد بـ حمدالله

وتابع الصرامي: ” حمدالله لاعب كبير وقيمة فنية كبيرة وإذا ركز في أرض الملعب سيُساعد الفريق”.

وواصل متحدث النصر السابق قائلًا: ” يجب على إدارة العالمي إصدار بيان توضيحي لكل ريال أنفقه بغلف، لأننا في عصر الحوكمة والشفافية، لأن بغلف قال إنه أنفق مال ولم يذهب إلى مستحقيه، فهذا يجعل إدارة العالمي مُطالبة بتوضيح”.

النصر باب مفتوح

وأضاف الصرامي: “العالمي باب مفتوح، وكل شيء يُعرف، وبغلف وضح أنه يريد معرفة ماذا حدث لماله، وبغلف أخطأ أنه تسائل عبر تويتر، كان يجب عليه السؤال في القنوات الخاصة، وما يحدث تجاه بغلف لا يجب أن يحدث من جماهير العالمي”.

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