متزوج ويريد التسجيل في حساب المواطن

المواطن - الرياض

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تفاعل حساب المواطن مع متزوج حديثًا يريد التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.

تعليق التسجيل:

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه تم تعليق التسجيل في البرنامج وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط الدعم، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

شعار حساب المواطن

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