متى يتفاوض الأهلي مع رازفان لوشيسكو ؟

المواطن - محمد سمعه

تلقى النادي الأهلي الصدمة تلو الأخرى، وذلك بعد إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش أول أمس الأربعاء، من قيادة الفريق الكروي الأول بـ الراقي.

وأصبح الشغل الشاغل حاليًّا لإدارة عبدالإله مؤمنة، هي إنقاذ ما يُمكن إنقاذه بالاتفاق مع مدرب جديد للراقي بعد إقالة المدرب الصربي فلادان.

وقد يُفكر الراقي في التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السابق، وذلك بسبب خبراته العميقة بالدوري السعودي، حيث مكث لمدة سنتين وقاد الزعيم للفوز بدوري المحترفين وكأس الملك ولقب دوري أبطال آسيا.

الوقت المناسب لـ الأهلي للتفاوض مع لوشيسكو:

ولكي يتفاوض الأهلي مع المدرب رازفان لوشيسكو فعليه الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي، والبدء في التفاوض معه بداية من الموسم المقبل، خاصة أنه لن يُسمح للوشيسكو بتدريب الراقي حاليًّا، كونه كان مدربًا للهلال بالموسم الحالي، حيث لا يُمكن لمدرب تدريب فريقين مختلفين في نفس الموسم.

رسالة الشمراني لإدارة مؤمنة:

ووجه الإعلامي أحمد الشمراني، رسالة خاصة لمجلس إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة، تعقيبًا على الأزمات الأخيرة التي يمر بها النادي، التي أثرت بالسلب على نتائج الفريق الكروي الأول.

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