مجزرة جديدة قرب حدود مالي يُشتبه بتورط داعش فيها 

المواطن- متابعة

قُتل 40 شخصًا على الأقل في هجمات استهدفت قرى قرب الحدود بين النيجر ومالي، وهي منطقة تعرف بتعرضها لهجمات جماعات متشددة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول محلي إن مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك، وهاجموا كلاًّ من المناطق التالية: إنتازاين وبكواراتي وويستاني وغيرها.

تكهنات بتورط داعش في مجزرة مالي

وفي حين قال مصدر أمني واحد إن مسلحين من تنظيم داعش شنوا الهجمات، إلا أن مصدرين آخرين لم يؤكدا ذلك لوكالة فرانس برس.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس بلدية المنطقة الريفية التي تتبعها القرى المتضررة لـ رويترز، ألفوزازي إيسينتاج، سقوط قتلى كثيرين لكنه لم يحدد عددهم.

العنف سمة أساسية في المنطقة

وينشط الفرع المحلي التابع لتنظيم داعش في المنطقة، وتم إلقاء المسؤولية عليه في هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود، وفي الوقت نفسه يعد العنف جزءًا من أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل غربي إفريقيا، يغذيها أيضا متطرفون على صلة بتنظيم القاعدة وميليشيات عرقية.

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