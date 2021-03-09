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مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع يطلع على عدد من الإستراتيجيات
وجه حيالها بما يحقق استمرار النجاحات التي حققتها

مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع يطلع على عدد من الإستراتيجيات

2021/03/09
الساعة 9:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع يطلع على عدد من الإستراتيجيات
المواطن - الرياض

عقد مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع اجتماعه الدوري الثاني لهذا العام، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك في المركز الرئيس للهيئة بالرياض اليوم الثلاثاء.

وحضر الاجتماع رئيس الهيئة الملكية المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل وأعضاء مجلس الإدارة.

مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع يطلع على عدد من الإستراتيجيات - المواطن

عروض وإستراتيجيات: 

واطلع المجلس على عدد من العروض التي تضمنت توجهات الإستراتيجية العامة للهيئة وكذلك توجهات الإستراتيجية الصناعية، وإستراتيجية الخدمات الصحية، وإستراتيجية التعليم، وإستراتيجية التحول الرقمي، وإستراتيجية الإسكان، ومراحل إعدادها وتنفيذها.

وقد وجه المجلس حيالها بما يحقق استمرار النجاحات التي حققتها الهيئة وفق توجهات رؤية المملكة 2030.

وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأول هذا العام في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وقاموا حينها بجولة تفقدية على عدد من المشاريع هناك.

مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع يطلع على عدد من الإستراتيجيات - المواطن مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع يطلع على عدد من الإستراتيجيات - المواطن


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