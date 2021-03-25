مجلس إدارة تشب يوصي بزيادة رأس مال الشركة 100 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة 100 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 25.55 نقطة ليقفل عند مستوى 9464.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأنماء طوكيو م، وساب للتكافل، وبي سي آي، ووفرة، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، والرياض، ومفيك ريت، والكيميائية، ومشاعر ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.82% و 4.38%.

كما كانت أسهم شركات ميفك ريت، ودار الأركان، والإنماء، وملاذ للتأمين، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والمصافي، والجوف، والإنماء طوكيو م، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعاً 223.21 نقطة ليقفل عند مستوى 24280.86 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 355 ألف سهم تقاسمتها 841 صفقة.

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