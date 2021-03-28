مجلس إدارة ساسكو يوصي بتوزيع 12 مليون ريال أرباحًا إضافية

المواطن - الرياض

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو” في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 مارس 2021م للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع 12 مليون ريال أرباحًا نقدية إضافية عن العام المالي 2020م.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين مالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية الذي سيتم الإعلان عنها لاحقًا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 46.37 نقطة ليقفل عند مستوى 9417.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

الأسهم السعودية اليوم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا:

وكانت أسهم شركات الإنماء تشب، والإنماء طوكيو م، وصادرات، والمصافي، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ووفرة، وزين السعودية، وساب للتكافل، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.12%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء طوكيو م، وزين السعودية، والإنماء، والمصافي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وصادرات، ووفرة، والإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 524.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23756.08 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 781 صفقة.

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