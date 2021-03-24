مجلس التعاون يؤكد ضرورة المشاركة بأي مفاوضات حول الملف النووي الإيراني

المواطن - الرياض

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أية مفاوضات تتعلق بالملف النووي الإيراني.

مشاركة دول مجلس التعاون

كما شدد الحجرف على أهمية النظرة الشاملة لتتضمن في سلة واحدة برنامج إيران النووي، والصواريخ الباليستية والمسيرات، وأمن الملاحة وسلامتها، وسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، تحقيقاً للأمن الإقليمي بمفهومه الشامل.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لمجلس التعاون، اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م، بمقر الأمانة العامة بالرياض، السيد وانغ يي، مستشار دولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

المبادرة السعودية لحل أزمة اليمن ورحب الجانبان بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، والتي أعلن عنها يوم الاثنين الماضي، مؤكدين دعمهم للحكومة الشرعية وكذلك دعمهم لجميع الجهود الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية، بناء على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، لكي ينعم اليمن والشعب اليمني بالأمن والاستقرار وانطلاق جهود التنمية.

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