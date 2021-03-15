مجمع سكني لـ أصحاب الطائرات فقط بـ5.6 مليون ريال

المواطن - متابعة

اسمع الخبر

“إير باركس” قد لا يعرفها البعض، ولكن الكثيرون يعرفونها فهي المناطق السكنية المخصصة لـ أصحاب الطائرات الصغيرة، في الولايات المتحدة الأمريكية، التي شهدت زيادة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، فباتت كاملة العدد.

أسعار المناطق السكنية:

ويحتضن العالم 650 منطقة سكنية مخصصة لمالكي الطائرات الخفيفة، في حين تعد “كاميرون إير بارك”، والواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واحدة من أجمل تلك المناطق.

وتتوفر مساكن للبيع في تلك المنطقة مقابل 1.5 مليون دولار، أي ما يعادل 5.6 مليون ريال حيث سيكون بمقدور المقيمين هناك، استعمال طائراتهم الخاصة كبديل عن السيارات.

مميزات مساكن أصحاب الطائرات:

تتميز هذه المنطقة بمميزات عديدة، وهذا سبب عدم وجود منازل شاغرة في هذه المنطقة السكنية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من أصحاب الطائرات الصغيرة، وفقًا لما ذكر موقع “إنديا تايمز”، ومن أبرز مميزات المنطقة:

1- تحتوي على حظائر خاصة بالطائرات الصغيرة، يصل عرض الواحدة منها إلى 30 مترًا.

2- تتميز الشوارع في المنطقة بكونها واسعة لتتيح مرور الطائرات عليها بسهولة، دون أن تتصادم أجنحتها.

3- تضم مدرجًا مشتركًا لإقلاع وهبوط الطائرات، ويمكن لجميع القاطنين في المجمع السكني استخدامه.

أغلى الطائرات الخاصة:

ويُذكر أن طائرة إيرباص 380 تُعد من أغلى الطائرات الخاصة في العالم ويصل سعرها إلى 500 مليون دولار، وهي كذلك أكبر طائرة خاصة في العالم من حيث الحجم، ويتم تصنيعها هذه الطائرة في الأصل للرحلات التجارية، وتمتلك أكبر شركات الطيران في العالم نفس هذا الموديل.

شارك الخبر







شارك الخبر