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مجهول يحتجز طائرة في نواكشوط ويهدد بتفجيرها
انتشرت قوات الأمن في المطار

مجهول يحتجز طائرة في نواكشوط ويهدد بتفجيرها

2021/03/25
الساعة 2:46 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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مجهول يحتجز طائرة في نواكشوط ويهدد بتفجيرها مطار نواكشوط الدولي
المواطن - متابعة

اقتحم شخص مجهول، اليوم الخميس، طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) وهدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها عليه.

تهديد بالتفجير:  

وبحسب تقارير موريتانية، هدد الشخص عناصر الأمن باللغة الإنجليزية بتفجير الطائرة إذا ما حاولوا اقتحامها، فيما انتشرت قوات الأمن في المطار للسيطرة على الوضع.

وقالت مصادر إن عناصر الأمن حتى الآن لم تعرف إن كان هذا الشخص بحوزته أي مواد تمكنه من تنفيذ تهديده، موضحةً أن الطائرة التي تعرضت للاقتحام من نوعية آمبرايير وهي تابعة لشركة الموريتانية للطيران، ومتوقفة في مدرج مطار نواكشوط الدولي وخالية من أي ركاب.

 


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