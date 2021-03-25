مجهول يحتجز طائرة في نواكشوط ويهدد بتفجيرها

المواطن - متابعة

اقتحم شخص مجهول، اليوم الخميس، طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) وهدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها عليه.

تهديد بالتفجير:

وبحسب تقارير موريتانية، هدد الشخص عناصر الأمن باللغة الإنجليزية بتفجير الطائرة إذا ما حاولوا اقتحامها، فيما انتشرت قوات الأمن في المطار للسيطرة على الوضع.

وقالت مصادر إن عناصر الأمن حتى الآن لم تعرف إن كان هذا الشخص بحوزته أي مواد تمكنه من تنفيذ تهديده، موضحةً أن الطائرة التي تعرضت للاقتحام من نوعية آمبرايير وهي تابعة لشركة الموريتانية للطيران، ومتوقفة في مدرج مطار نواكشوط الدولي وخالية من أي ركاب.

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