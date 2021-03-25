محافظ عقارات الدولة يقف على سير العمل في إحكام

المواطن - الرياض

ترأس محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه؛ اجتماع الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) في مقرها بالرياض، وذلك بحضور الأمين العام المكلف للجان نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر.

منصة إحكام:

وقدم العسكر شرحاً متكاملاً للمشروع بمنظومته الإلكترونية ومساراته الفنية والشرعية والتنظيمية، بدءًا من مرحلة تقديم الطلب والاستقبال وصولاً إلى إنجاز مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة ومعاينة المصورات الجوية والإفادات من الجهات القضائية والتواصل مع المستفيدين عبر منصة إحكام وانتهاءً بالعرض على اللجان التي بدأت أولى اجتماعاتها هذا الأسبوع بثلاث لجان نظرت ما يزيد على ١٢٠ طلباً، حيث تستعد الأمانة لتسليم الدفعة الأولى من المتقدمين للتعديلات الشكلية لحجج الاستحكام الذين تم استكمال كافة المتطلبات لديهم.

مشروع وطني رائد:

وثمن محافظ الهيئة الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل وكافة اللجان العاملة، مؤكداً أن هذه الإنجازات في هذا المشروع الوطني الرائد، جسدت نموذجاً للمشاريع الوطنية الكبرى التي يتم إنجاز مراحلها بنجاح مضطرد وفي فترة قياسية وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف في المنظومة العدلية والحكومية بشكل عام وبدعم رئيس مجلس إدارة الهيئة، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود في المرحلة القادمة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو تسهيل إجراءات إثبات تملك المواطنين لعقاراتهم وفق القواعد والشروط المنظمة لذلك وطموح المواطنين بخدمتهم في وقت قياسي.

من جهته، قدم الأمين العام شكره وتقديره الكبيرين إلى محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة على دعمه ومساندته لأعمال اللجان ومتابعته الدائمة والحثيثة لكافة مراحل المشروع وصولاً إلى مراحله النهائية.

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