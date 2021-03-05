محمد الشلهوب لـ نجوم الهلال: قدمتوا ليلة سعيدة مع ذكرى ميلاد ابني

المواطن - محمد سمعه

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وجه النجم محمد الشلهوب، لاعب الهلال السابق، رسالة لنجوم الأزرق، وذلك بعد الفوز على الرائد بصعوبة بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الجمعة.

ألف مبروك يا زعماء 💙

ليلة سعيدة تحمل ذكرى ميلاد ابني بندر واكتملت بفوز الهلال، هذي تحية خاصة لكم من بندر. pic.twitter.com/w3KyMu8OZ7 — محمد الشلهوب (@mbsh_10) March 5, 2021

ونشر الشلهوب صورة لابنه بندر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ألف مبروك للزعماء، ليلة سعيدة قدموها وتحمل ذكرى ميلاد ابني، واكتملت بفوز الزعيم، هذه تحية خاصة لكم من بندر”.

مهارة الشهراني تعطي الأفضلية للزعيم:

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث تميز بإهدار الفرص بين الفريقين، حيث أهدر الزعيم فرصًا تهديفية محققة عبر كل من سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وفي الشوط الثاني تمكن ياسر الشهراني من إحراز الهدف الأول لـ الزعيم بمهارة جميلة بالدقيقة الـ55 بعد اختراق ناجح في دفاعات الرائد. وعاد الرائد سريعًا وأضاف هدف التعادل عبر اللاعب كريم البركاوي من ركلة جزاء طُرد على إثرها المدافع علي البليهي. سالم الدوسري يُنقذ الهلال من التعادل: وبالوقت القاتل، سجل سالم الدوسري هدف الفوز لـ الهلال بالدقيقة الـ93 مستغلًّا خطأ قاتلًا من الحارس دوخة حارس الرائد. ولم يحدث أي جديد في المباراة لتنتهي بالفوز للزعيم بثنائية لهدف، ويُصبح رصيد الهلال 42 نقطة بالمركز الثاني خلف الشباب، بينما تجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة. يذكر أنه قبل انطلاق مباراة الزعيم والرائد، كان النصر سقط في فخ التعادل ضد الاتفاق، بينما تعادل الفيصلي مع العين، وفاز أبها على الفتح بثنائية لهدف. وأُقيمت مباراة الزعيم والرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

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