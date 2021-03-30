محمد بن سلمان بعد إطلاق شريك : الاستثمارات ستخلق فرصاً هائلة وآلاف الوظائف الجديدة

المواطن - الرياض
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ استثمارات محلية بـ 3 تريليونات ريال حتى 2030.
فيديو | كلمة #ولي_العهد عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص#برنامج_شريك_السعودية#صحيفة_المواطن
pic.twitter.com/e5qAMSAXFm
— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 30, 2021
وظائف جديدة:
وأضاف ولي العهد خلال إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، أن الاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصاً هائلة وآلاف الوظائف الجديدة في السوق.
وتابع الأمير محمد بن سلمان: “شاهدنا التزاماً مشجعاً من الشركات في القيام بأدوارها”.
شارك الخبر