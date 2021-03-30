محمد بن سلمان بعد إطلاق شريك : الاستثمارات ستخلق فرصاً هائلة وآلاف الوظائف الجديدة

الساعة 7:49 مساءً

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ استثمارات محلية بـ 3 تريليونات ريال حتى 2030.

وظائف جديدة:

وأضاف ولي العهد خلال إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، أن الاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصاً هائلة وآلاف الوظائف الجديدة في السوق.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: “شاهدنا التزاماً مشجعاً من الشركات في القيام بأدوارها”.

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