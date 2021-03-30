محمد بن سلمان لرجال الأعمال: حجم الإنفاق الداخلي 27 تريليون ريال حتى 2030

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن حجم الإنفاق داخل السعودية خلال العقد الحالي سوف يصل إلى 27 تريليون ريال أو ما يعادل 7 تريليون دولار، مؤكدًا أن صندوق الاستثمارات سيضخ استثمارات محلية بـ 3 تريليونات ريال حتى 2030.

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد بعدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى في المملكة وذلك بعد إطلاق مبادرة شريك بين القطاعين العام والخاص .

وكان ولي العهد قد دشن اليوم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

أهداف برنامج شريك:

ويهدف البرنامج إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030. وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.

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