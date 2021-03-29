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محمد بن سلمان يبحث مع البرهان تفعيل مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر
بهدف تخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة

محمد بن سلمان يبحث مع البرهان تفعيل مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

2021/03/29
الساعة 12:37 صباحًا
- ‎فيمحمد بن سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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محمد بن سلمان يبحث مع البرهان تفعيل مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالفريق أول عبدالفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في جمهورية السودان.

الدور السعودي في حماية البيئة

وجرى خلال الاتصال بحث الإعلان عن كل من مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، والتي تمثل تجسيدًا لريادة المملكة في التعامل مع القضايا العالمية الملحة، وما تضمنته من مبادرات طموحة تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، من خلال زراعة 50 مليار شجرة، وتحسين كفاءة انتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وما سيحققه ذلك من فوائد اقتصادية كبرى وإيجاد عدد كبير من الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقد بارك الفريق أول عبدالفتاح برهان، هذه المبادرة التي ستعود بالنفع على المنطقة والعالم مبدياً استعداد السودان للعمل مع المملكة لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.


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