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محمد بن سلمان يبحث مع ولي عهد أبو ظبي مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر
لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة

محمد بن سلمان يبحث مع ولي عهد أبو ظبي مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

2021/03/30
الساعة 12:15 صباحًا
- ‎فيمحمد بن سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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محمد بن سلمان يبحث مع ولي عهد أبو ظبي مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أهمية مبادرتي الأمير محمد بن سلمان

وقد تم خلال الاتصال استعراض مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أعلن عنهما سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة انتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

مواجهة التحديات البيئية في المنطقة

كما جرى خلال الاتصال استعراض أهمية هذه المبادرات في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.
وقد بارك الشيخ محمد بن زايد من جهته، الجهود المبذولة من سمو ولي العهد في هذا الصدد وتقديره للمبادرة واستعداد دولة الإمارات العمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة.


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