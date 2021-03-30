محمد بن سلمان يبشر القطاع الخاص بضخ 12 تريليون ريال في برنامج “شريك”

دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
فيديو | كلمة #ولي_العهد عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص#برنامج_شريك_السعودية#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 30, 2021
شراكة طويلة:
وقال ولي العهد خلال تدشين البرنامج إن الشراكة مع القطاع الخاص استثمار طويل الأجل، موضحاً أن مجموع الاستثمارات التي ستضخ 12 تريليون ريال حتى 2030.
وظائف جديدة:
وتابع ولي العهد أن الاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصاً هائلة ووظائف جديدة في السوق، مضيفاً: ندشن حقبة جديدة وقوية للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن القطاع الخاص شريك أساسي في ازدهار وتطوير الاقتصاد، مضيفاً: “نهدف لدعم الشركات المحلية للوصول لحجم استثمارات بـ 5 تريليونات ريال”.
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